Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan iki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.18 Aralık 2018 Salı 23:50
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satışı yapan, "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, kent merkezinde belirledikleri iki eve düzenlediği operasyonda V.P. ve A.A'yı üzerilerinde bulunan bir miktar uyuşturucuyla suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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