THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

23 Aralık 2018 Pazar 01:34
Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hüdaverdi Çetin idaresindeki 71 DL 155 plakalı hafif ticari araç, Yahşihan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi hemzemin geçit yakınlarında Harun Çelebi kontrolündeki 45 AU 993 plakalı otomobil ve Ersin Gönder yönetimindeki 34 BMC 384 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler Çetin, Çelebi, Gönder ile birlikte Esin Yıldırım (43), Defne Yıldırım, Eyüp Batman, Emin Yıldırım (39) ve Günay Yıldırım (39) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araca sıkışan yaralıları Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kanalizasyon hattındaki göçük nedeniyle alternatif yollara yönlendirilen Kırıkkale-Kayseri karayolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 01:34
  1. Kırıkkale
  2. trafik kazası
  3. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİNE EK
    1. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    2. Silivri'de şantiyede yangın
    3. Ron Paul, Trump'ın çekilme kararını..
    4. Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
    5. Köpeği otomobile bağlayıp şehir turu..
    6. Markette mahsur kalan kedi alarmın..
    7. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Oğuzhan'ı..
    8. Düğünde tüfek ateş aldı 10 kişi..
    9. Ali Ece Beşiktaş yönetimine seslendi:..
    10. Sinan Engin: Şenol Güneş'in Beşiktaş..
    11. Aracın motor kısmına saklanmış..
    12. Bakan Soylu 'kaçacak' iddialarına çok..
    13. Juventus, Roma’yı tek golle geçti
    14. Türk Kızılayı'ndan Taiz'de savaştan..
    15. Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto
    16. İsrail'in Filistinlileri yerinden etme..
    17. Adıyaman'da maden ocağında göçük: 1 ölü
    18. Trump’tan süreci uzatma tehditi
    19. Düğün magandası 10 kişinin..
    20. 'Sarı Yelekliler' rüzgarı Avrupa'yı..
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019