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Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

29 Ocak 2019 Salı 20:13
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 20:13
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