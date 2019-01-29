Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı

Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı29 Ocak 2019 Salı 20:13
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.
Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.
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