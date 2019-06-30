Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Orhan Murat Kara idaresindeki 06 DK 8204 plakalı otomobil ile Salim Keyvan'ın kullandığı 06 HD 2732 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Yozgat yol ayrımında çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Ahmet Buğra Keyvan (8), Narin Keyvan, Cansu Keyvan ve Emine Kara yaralandı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Salim Keyvan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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