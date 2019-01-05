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Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:00
Kırıkkale'de trafik kazaları: 7 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Yılmaz idaresindeki 71 EF 189 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 13'üncü kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Nursel Torunlu (47), Zehra Ceylin Şahin (3) ile Ayşe ve Ali Erkeç (15) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer kazada ise Ezgihan Özçelik'in kullandığı 06 TMS 36 plakalı otomobil, Gürler Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak direğe çarptı.

Kazada, sürücü Özçelik ile Fatih ve Mina Özçelik yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından aracın motor bölgesinde çıkan yangın, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:00
  1. Kırıkkale
  2. trafik kazası
  3. yaralı

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