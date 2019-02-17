Kırıkkale’de sürat kaza getirdi: 2 yaralı Kırıkkale’de sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce önündeki otomobile sonra da trafik ışığı direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, önce önündeki otomobile sonra da trafik ışığı direğine çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Kayseri karayolu Yahşihan TOKİ Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül T. idaresindeki 06 ZRD 33 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mehmet H.’nin kullandığı 06 ACD 607 plakalı otomobile, sonra da kavşakta bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Kazada sürücü Ayşegül T. ile otomobilde bulunan Melike D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin direğe çarpmasıyla direkten kopan lamba yere düştü. Kazada ayrıca Yahşihan Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri otomobildeki LPG kaçağını durdurarak önlem aldı.

Kırıkkale-Kayseri karayolundaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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