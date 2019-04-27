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Kırıkkale’de şüpheli bavul alarmı

Kırıkkale’de duvar yanına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:23
Kırıkkale’de şüpheli bavul alarmı

Kırıkkale’de duvar yanına bırakılan şüpheli bavul, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından uzaktan fünye ile patlatılan bavuldan büyük insan bezi çıktı.



Olay, akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki duvarın yanına bırakılan bavulu gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, caddenin iki tarafına da şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Caddede müdahaleyi izleyen vatandaşları polis ekipleri sık sık geri çekilmeleri konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, şüpheli bavulu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavulun içerisinden büyük insan bezi çıktı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 00:23
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