Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı Kırıkkale'de çıkan kavgada 1 kişiyi yaraladıktan sonra kendini vurmaya çalışan şüpheliyi polis ekipleri ikna etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle yaralandı. Yahşihan ilçesi Doğanlık Mahallesinde Sabri A. ile Mustafa K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K. av tüfeğiyle Sabri A'ya ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sabri A, ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Olayın ardından evine kaçarak kendini vurmaya kalkışan Mustafa K'yı, polis ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ikna etti. Ekipler daha sonra Mustafa K'yı gözaltına aldı.

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