0553 313 94 23

Kırıkkale’de seçmenler oy kullanmaya başladı

Kırıkkale’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 759 sandıkta oy verme işlemi başladı.

31 Mart 2019 Pazar 10:36
Kırıkkale’de seçmenler oy kullanmaya başladı

Kırıkkale’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan 759 sandıkta oy verme işlemi başladı.


Kırıkkale’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Kırıkkale Belediye Başkanı, ilçelerin belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 205 bin 149 seçmenin oy kullanacağı 10’u seyyar 759 sandık okullara kuruldu.


Oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Resim alanında birbirinden çarpıcı eserler Mamut Art’ta olacak
    1. Resim alanında birbirinden çarpıcı..
    2. Vahittin Bozgeyik dualarla anıldı
    3. Bernard Mensah için Beşiktaş iddiası
    4. Bu haberi okuduktan sonra bir daha..
    5. Vali Yaman oyunu kullandı
    6. İpek Soylu'dan çifte şampiyonluk
    7. Özhaseki oyunu kullandı
    8. Badmintonda bronz madalya
    9. Kaybolan 10 yaşındaki Ömer’in cansız..
    10. Doğaltaş ihracatı 25 yılda 33 kat..
    11. Elazığ’da hasta ve engelliler sandığa..
    12. Başkan Kazım Kurt oyunu kullandı
    13. Sandıklar hasta seçmenlerin ayağına..
    14. AK Partili Yılmaz: “Seçimler..
    15. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    16. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    17. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    18. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    19. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    20. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin