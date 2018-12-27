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Kırıkkale'de otomobil kundaklandı

27 Aralık 2018 Perşembe 20:23
Kırıkkale'de otomobil kundaklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de park halindeki otomobil, kundaklama sonucu çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde müstakil bir evin bahçesindeki Pınar I'ya ait 19 UB 536 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Aracın alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araçta yapılan inceleme sonucu olayın kundaklama olduğunu belirleyen polis ekipleri, fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 20:23
  1. Kırıkkale
  2. Kundaklama
  3. otomobil

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