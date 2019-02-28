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Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

28 Şubat 2019 Perşembe 21:49
Kırıkkale'de otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, eşi İsmihan ile çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude Baloğlu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 21:49
  1. Kırıkkale
  2. trafik kazası

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