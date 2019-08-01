Kırıkkale'de okulun deposunda yangın çıktı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir okulun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaletepe Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'nda kalorifer tesisatı yenileme çalışması sırasında, seçim kabinleri ve kullanılmayan malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine okula gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de okula gelerek idarecilerden bilgi aldı.

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