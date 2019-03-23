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Kırıkkale’de “Muhabbete Engel Yok Projesi”

Kırıkkale’de “Her Kapıda Yeni Bir Dünya var” sloganı ile “Muhabbete Engel Yok Projesi” kapsamında toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık ve farkındalık oluşturulması amacıyla yüzde 40 ve üzeri olan engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:35
Kırıkkale’de “Muhabbete Engel Yok Projesi”

Kırıkkale’de “Her Kapıda Yeni Bir Dünya var” sloganı ile “Muhabbete Engel Yok Projesi” kapsamında toplumun tüm kesimlerinde duyarlılık ve farkındalık oluşturulması amacıyla yüzde 40 ve üzeri olan engelli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yahşihan Kaymakamlığı iş birliği ile başlatılan “Muhabbete Engel Yok Projesi” kapsamında kaymakamlar ve il müdürleri, il merkezi ve bağlı ilçelerde yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Engelli bireylerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını yerinde belirlemek, engellilere ve yakınlarına çözüm önerileri sunmak, engelli bireylere şiddet ve istismara karşı önleyici çalışmalar yapmak, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamak ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık oluşturulması amaçlanıyor. 4 Şubat tarihinde “Her kapıda yeni bir dünya var” sloganıyla yola çıkılan “Muhabbete Engel Yok Projesi” kapsamında bugüne kadar bin 500 hane ziyareti gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:35
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