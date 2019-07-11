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Kırıkkale’de kan donduran olay! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Kırıkkale’de, bir kadın, eski eşinin bir kişiyi öldürüp oturduğu evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden polisin nezaretinde bahçede yapılan kazıda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 06:18
Kırıkkale’de kan donduran olay! Evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

Kent merkezi Yuva Mahallesi’nde oturan yabancı uyruklu bir kadın,polisi arayıp, eski eşinin bir kişiyi öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, evin bahçesinde kepçeyle arama çalışması başlattı. Yapılan kazı sonucunda bahçede gömülü erkek cesedi bulundu. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı ihbar eden kadının eşi ve öldürülen kişinin de yabancı uyrukylu olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilglii geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 05:27
  1. Kırıkkale
  2. ceset
  3. bahçe

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