Kırıkkale'de İYİ Parti'den toplu istifa İYİ Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Ferruh Çetiner ve beraberindeki parti üyesi, delege ve yöneticilerden oluşan 168 kişinin, İYİ Parti'den istifa ederek MHP’ye katıldığı bildirildi.

İYİ Parti Genel Merkez Üst Kurul Delegesi Ferruh Çetiner ve beraberindeki parti üyesi, delege ve yöneticilerden oluşan 168 kişinin, İYİ Parti'den istifa ederek MHP’ye katıldığı bildirildi. MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, yazılı açıklamasında, zafere giden yolda güçlerine güç kattıklarını belirtti. Baloğlu, "31 Mart akşamında Allah nasip ederse Kırıkkale Belediyesi burçlarına 3 hilalli bayrağımızı dikeceğiz. Ferruh Çetiner ve 168 arkadaşı İYİ Parti'deki bütün görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ederek, aramıza katılmıştır. Arkadaşlarımızı yeniden aramızda görmekten büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Yuvanıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Desteklerinizle daha güçlü ve emin adımlarla hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

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