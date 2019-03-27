Kırıkkale’de İl Seçim Güvenliği Toplantısı 31 Mart yerel seçimlerin Kırıkkale’de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler için toplantı düzenlendi.

31 Mart yerel seçimlerin Kırıkkale’de huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için, seçim günü, öncesi ve sonrası alınacak tedbirler için toplantı düzenlendi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerinde alınacak tedbirlerin değerlendirildiği “İl Seçim Güvenliği Toplantısı” Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı. Valilik Makam Toplantı Salonu’nda Vali Sezer başkanlığında yapılan toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ile ilgili daire amirleri katıldı.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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