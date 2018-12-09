Kırıkkale'de huzur operasyonu
Operasyonda ekiplerin dur ihtarına uymayıp drift yaparak kaçan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi09 Aralık 2018 Pazar 01:30
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kent merkezinde düzenlenen "huzur" operasyonunda ekiplerin dur ihtarına uymayıp drift yaparak kaçan sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren eğlence merkezleri, kafe, park ve bahçelere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yapılarak, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.
Ayrıca Samsun Bulvarı üzerinde operasyon kapsamında yol uygulaması yapıldığı sırada polisin dur ihtarına uymayarak kaçan Fikret U. idaresindeki 06 AJN 21 plakalı otomobil Osman Gazi Mahallesi 1657. Sokak'ta durduruldu.
Sürücü Fikret U'ya drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası verildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.
Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların belli aralıklarla devam edeceğini belirtti.
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