Kırıkkale'de hırsızlık operasyonu Gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte 8 evden hırsızlık olayı ve 2 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şüpheliler, A.V, E.E, S.Y. ve C.Ş, kent merkezinde çaldıkları eşyalar ve araçlarla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, emniyet çıkışında gazetecilere tepki gösterdi, bir gazeteciye saldırdı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan çalıntı iki aracın sahiplerine teslim edildiği belirtildi.



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