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Kırıkkale’de gece bekçiler için tören düzenlendi

Binlerce kişi arasından seçilerek göreve başlayan 100 bekçi için Kırıkkale’de tören düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 21:33
Kırıkkale’de gece bekçiler için tören düzenlendi

Binlerce kişi arasından seçilerek göreve başlayan 100 bekçi için Kırıkkale’de tören düzenlendi.


Kırıkkale Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda göreve başlayan gece bekçiler için tören düzenlendi. İl merkezi ve ilçelerde de görev yapacak bekçilerin aileleri de tören alanında onları yalnız bırakmadı. İl merkezinde asayiş olaylarının yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede de aktif olarak görev alacaklarını belirten Vali Yunus Sezer, “Bugün Kırıkkale açısından önemli bir günü yaşıyoruz. Türkiye genelinde son 2 yıldır bekçilik sistemin, geçmiş döneminde olduğu gibi bütün mahallelerde ve sokaklarda yaygınlaştırılması çalışmaları devam ediyordu. Son alımlar ile birlikte ilimizde de 100 tane bekçi bugün düdüklerini çalarak, inşallah görevlerine başlayacaklar. İnşallah onlarda arkadaşlarımıza katılarak görevlerinin başında milletimize, hizmet etme onurunu, şerefini yaşayacaklar” diye konuştu.


Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, “Bundan yaklaşık olarak 30 yıl öncesinde bekçiler teşkilatımızın her kademesinde son derece yoğun bir kadroyla görev yapmakta iken bu zamana kadar Emniyet Teşkilatına bekçi alımı yapılmadı. Bunun eksikliğini zaman zaman yaşadık. İşlenen suçların kahir ekserisinin gece ve sokağa yönelik olmasından dolayı suçların önlenmesinde tekrar bekçilik teşkilatının hayata kazandırılması sonucunu doğurmuştur. Bu husus Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız tarafından da görülmüş olacak ki zatıalilerinin kararlı duruşları ve talimatları neticesinde yapılan çalışmalar sonucunda bekçi müessesi Emniyet Teşkilatı’nda bir nevi yeniden hayat bulmuştur” dedi.


Ağabeyinin bekçi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Furkan Canyurt (17), “Kendisi adına çok mutlu oldum. Öncelikle tek benim ağabeyim olmak üzere değil, Allah’ım tüm bekçi ağabeylerime yardım etsin. Başarılarının devamını diliyorum kendilerine” dedi.


Oğlunun gece bekçisi olmasından dolayı onurlu ve gururlu olduğu kaydeden Nermin Canyurt, "Her şeyden önce çok mutluyum, onurluyum, gururluyum. Allah’ım bütün dileyen isteyen evlatlara, annelere, babalara yaşatsın böyle güzel günleri diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.


Mahalle muhtarı ise, “Ben bir mahalle muhtarı olarak böyle bir etkinlik olduğundan dolayı çok mutluyuz. Mahallemizde, Kırıkkale’de, huzurlu ve güvenli bir ortam olacağını düşünüyoruz. Bekçilerimiz ile birlikte huzur içerisinde çalışacağımızdan eminim” dedi.


Çarşı mahalle bekçisi Tuğrul Yıldız, “Bekçilik, insanı kendisini vatanını, milletini, halkımızın huzuru güveni için geceleri gece güneş battıktan sonra sabah güneş aydınlanana kadar halkımızın huzurunu, bekasını, can ve mal güvenliğini sağlamak için kendimizi gecelere adadık. Onlar biz varken gece rahat uyusunlar. Biz onların can ve mal güvenliğini koruyacağımıza söz veriyoruz. Bize güvensinler, biz her zaman onların yanındayız. Geceler bize emanet” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 21:33
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