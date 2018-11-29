Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü

Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu.



Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.