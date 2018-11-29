Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde patlama: 1 ölü
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.29 Kasım 2018 Perşembe 11:23
Kırıkkale'de gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu.
Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
YORUM YAZ