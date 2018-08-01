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Kırıkkale'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk can verdi

Kırıkkale’de üzerine beton direk düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:22
Kırıkkale'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk can verdi

Olay, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Yeni Mahalle Kılıç Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının evine ailesiyle misafirliğe giden 5 yaşındaki Ela Nur Cöke’nin üzerine evin bahçesinde oynarken 2,5 metre uzunluğundaki beton direk devrildi.

Durumu fark eden aile hemen 112 Acil Servise haber verdi. Ambulans Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Ela Nur Cöke yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:22
  1. Kırıkkale
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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