Kırıkkale'de feci olay! 5 yaşındaki çocuk can verdi
Kırıkkale’de üzerine beton direk düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.01 Ağustos 2018 Çarşamba 00:22
Olay, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde Yeni Mahalle Kılıç Sokağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabasının evine ailesiyle misafirliğe giden 5 yaşındaki Ela Nur Cöke’nin üzerine evin bahçesinde oynarken 2,5 metre uzunluğundaki beton direk devrildi.
Durumu fark eden aile hemen 112 Acil Servise haber verdi. Ambulans Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki Ela Nur Cöke yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUM YAZ