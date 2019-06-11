0553 313 94 23

Kırıkkale’de feci kaza: aynı aileden 2’si çocuk 7 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada aynı ailenden 1’i ağır, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

11 Haziran 2019 Salı 16:53
Kırıkkale’de feci kaza: aynı aileden 2’si çocuk 7 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde hafif ticari aracın yoldan çıkarak tarlaya uçtuğu kazada aynı ailenden 1’i ağır, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 16 RAN 55 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kerim Ceyhan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına doğru metrelerce takla atarak tarlaya uçtu.


Kaza sonrası hurdaya dönen aracın içindeki sürücü Kerim Ceyhan ile yolculardan; Songül Ceyhan (42), Bayram Ceyhan (35), Erkut Ceyhan, Aykut Ceyhan, Bekir Ceyhan (11) ve Arda Ceyhan (11) yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Erkut Ceyhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birlikler harekete geçti! 123 göçmen yakalandı
    1. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    2. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    3. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    4. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    5. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    6. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    7. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    8. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    9. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    10. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    11. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    12. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    13. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    14. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    15. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    16. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    17. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    18. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    19. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    20. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    21. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    22. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    23. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    24. Ordu mor-beyaz
    25. "Şu anda büyük miting programımız yok"
    26. Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde..
    27. Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
    28. ’Basketbol Aracılığı ile Fırsat..
    29. Taş büyüklüğünde dolu yağdı,..
    30. Otomobil takla attı: 2 yaralı
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!