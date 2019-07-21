Kırıkkale’de ev yangını Kırıkkale’de elektrik kontağından dolayı çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale’de elektrik kontağından dolayı çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yeni Mahalledeki 323. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın 2. katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler, evin mutfağında çıkan yangının elektrik kontağından çıktığını belirlendi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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