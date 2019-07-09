0553 313 94 23

Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

Kırıkkale’de evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

09 Temmuz 2019 Salı 09:46
Kırıkkale’de ev yangını: 1 ölü

Kırıkkale’de evde çıkan yangında zihinsel engelli bir kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.


Yangın, Bahçelievler Mahallesi 2065. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2. kattaki evin oturma odasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar hemen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri dumandan zehirlenen zihinsel engelli Lokman Özaydın’ın (54) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumdan haberdar olan yakınları ise sinir krizi geçirdi.


Yangında eşyaların yanması sonucu maddi hasar meydan geldi. Ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir kadar istihdam!
    1. Şehir kadar istihdam!
    2. Bacaklarda oluşan kalınlaşmalara dikkat
    3. Barikat, Türkiye’nin ’İlk 500 Bilişim..
    4. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Türkçe..
    5. İsrail güçleri 12 Filistinliyi..
    6. Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde..
    7. Haziran’da en fazla DİBS kazandırdı
    8. Libya'da Hafter'e "savaşçı" desteği..
    9. Suriyeli annenin büyük acısı... Nefes..
    10. Çin’de su baskınları nedeniyle 200’ü..
    11. Minik Evrim'den 1 yıldır haber yok
    12. ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı: 1 ölü
    13. İngilizler yazdı! Türkiye PKK'nın..
    14. Sıcaktan bunalan yavru kedi aracın..
    15. Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında..
    16. Sınır hattında 5 bin paket kaçak..
    17. Hamilelik sonrası vücut problemlerine..
    18. Avrupa'da ilginç olay! Savaş uçakları..
    19. Asırlık atçılık geleneği nesilden..
    20. Altyapıya yapılan yatırım ilk..
    21. Hedef, Rusya ile yıllık 100 milyar..
    22. Muğla’da çöplük yangını
    23. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava..
    24. Van’da 19 bin 719 paket kaçak sigara..
    25. Hava Kuvvetlerine FETÖ operasyonu!
    26. Akdeniz’de okulların fiziki koşulları..
    27. Aile Sosyal Destek Programı yüzleri..
    28. Beyaz dişler özgüven sağlıyor
    29. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    30. Neden sürekli acıkıyoruz? Açlık..
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Bunlara borç vermeye, kız vermeye kalkmayın
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti