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Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Tombala ve kumar oynatıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 58 kişi gözaltına alındı.

19 Mart 2019 Salı 16:31
Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu

Kırıkkale'de bir düğün salonunda kumar oynadıkları tespit edilen 58 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Caddesi'nde bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 55 kişi ile yer temin ederek kumar oynattıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 58 kişi İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonda ayrıca, kumar oynama makineleri, tombala topları ve tombala kartları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlılardan 55'ine kumar oynamaktan toplam 17 bin 600 lira ceza verildi, 3 şüpheli hakkında ise kumar oynatmak ve yer temin etmek suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:31
  1. Kırıkkale
  2. Kumar operasyonu

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