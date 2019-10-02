Kırıkkale'de dolmuş refüje çarptı: 3 yaralı
Kırıkkale'de dolmuşun refüje çarpması sonucunda biri yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı.02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
Adem Veske idaresindeki dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak, refüje ve yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) çarptı.
Kazada yaya ile dolmuştaki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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