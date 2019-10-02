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Kırıkkale'de dolmuş refüje çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale'de dolmuşun refüje çarpması sonucunda biri yaya olmak üzere 3 kişi yaralandı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
Kırıkkale'de dolmuş refüje çarptı: 3 yaralı

Adem Veske idaresindeki dolmuş, Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak, refüje ve yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Öztürk'e (83) çarptı.

Kazada yaya ile dolmuştaki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:57
  1. Kırıkkale
  2. Alparslan Türkeş Bulvarı Çalılıöz Köprüsü
  3. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi
  4. 112 Acil Servis ekipleri

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