Kırıkkale'de bir evin bahçesinde ceset parçaları bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de bir evin bahçesinde gömülü halde ceset parçaları bulundu.

Yuva Mahallesi Şehit Müslüm Erdal Caddesi'nde bir gecekonduda oturan yabancı uyruklu E.T (25), İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, eski kocası E.L'nin (55) bir kişiyi öldürüp evin bahçesine gömdüğü ihbarında bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahçede yaptıkları aramada ceset parçalarına ulaştı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Cinayet zanlısı E.L. Ankara'da gözaltına alındı.



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