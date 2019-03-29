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Kırıkkale’de bin 506 kolluk kuvveti seçim güvenliğini sağlayacak

Kırıkkale il genelindeki 205 bin 149 seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde 10’u seyyar 759 sandıkta 934 polis ve 572 jandarma olmak üzere toplam bin 506 güvenlik görevlisi seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildi.

29 Mart 2019 Cuma 15:25
Kırıkkale’de bin 506 kolluk kuvveti seçim güvenliğini sağlayacak

Kırıkkale il genelindeki 205 bin 149 seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde 10’u seyyar 759 sandıkta 934 polis ve 572 jandarma olmak üzere toplam bin 506 güvenlik görevlisi seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildi.


31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan ve Kırıkkale genelinde 11 Belediye Başkanı, 23 İl Genel Meclis Üyesi, 111 Belediye Meclis Üyesi, 185 Köy Muhtarı ve 88 Mahalle Muhtarı ile azalarının seçileceği Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşların hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla Kırıkkale Valiliğince Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulamaya konuldu.


Valilik Seçim Koordinasyon Merkezinin yanı sıra Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğalgaz, sağlık, itfaiye, yol, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacak. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması, trafoların bakımı ve idamesi kapsamında Enerjisa İşletme Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınırken jeneratör takviyeleri yapıldı.


Ayrıca Kırıkkale Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elektrik Dağıtım Şirketi, Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır.


İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart tarihlerinde vatandaşların müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacak. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacak.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:25
  1. doğa

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