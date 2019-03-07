Kırıkkale’de Belediyesinden kandil simidi

Kırıkkale Belediyesi tarafından belediye personeline ve vatandaşlara Regaip Kandili dolayısıyla kandil simidi ikram edildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Regaip Kandili dolayısıyla belediye hizmet binası önünde ve Çarşı Camsi’nde vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Üç ayların başlangıcı olan bu günlerde insanların birbirine karşı daima yapıcı, hoşgörülü, sevgi ve saygı çerçevesi içinde davranması gerektiğini ifade eden Başkan Saygılı, “Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayları manevi bakımdan diğer aylardan daha üstün ve bereketlidir. Kandil gecesi Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu, duaların kabul edildiği bir gecedir. Millet olarak bu mübarek geceyi idrak edecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Kandilin dünyada ki tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Kırıkkaleli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutluyorum” dedi.