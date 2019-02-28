Kırıkkale’de 60 polisle kumar operasyonu: 47 gözaltı Kırıkkale’de gece yarısı 60 polisin katıldığı kumar operasyonunda 3’ü kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale’de gece yarısı 60 polisin katıldığı kumar operasyonunda 3’ü kadın 47 kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, Bahşili ilçesinde polisin 1 aydır takip ettiği mandıraya gece yarısı operasyonu düzenlendi. Çevik Kuvvet ile birlikte 60 polisin katıldığı operasyonda 3’ü kadın 47 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca ve kumar malzemeleri ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilere ait araçlarda da aramalar yapıldı.

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