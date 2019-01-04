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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde trafo patladı

Patlama nedeniyle hastanenin bazı bölümlerine elektrik verilemiyor- İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi:"Patlama sonrası jeneratör sisteminde de arıza meydana geldi. Bir saat boyunca jeneratörlerimiz çalışmadı. Bu sürede yoğun bakımdaki hastalarımız ek binamızda bulunan yoğun bakım servisine nakledildi"

04 Ocak 2019 Cuma 13:55
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde trafo patladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde trafoda meydana gelen patlamadan dolayı bazı bölümlere elektrik verilemiyor.

İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede talihsiz bir elektrik kesintisi yaşadıklarını söyledi.

Kent genelinde gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgardan dolayıda hastanede faz sorunlarından kaynaklanan trafoda patlama meydana geldiğini belirten Tiftikçi, şunları belirtti:

"Ekiplerimiz olaya anında müdahale etti. Patlama sonrası jeneratör sisteminde de arıza meydana geldi. Bir saat boyunca jeneratörlerimiz çalışmadı. Bu sürede yoğun bakımdaki hastalarımız ek binamızda bulunan yoğun bakım servisine nakledildi. Yoğun bakımda yatan 9 hastamızı buraya taşıdık. Hastalarımızla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamadık. Genel durumları stabil. Mekanik ventilatör dediğimiz sistemlerin kendini 4 saat boyunca elektriksiz çalıştırmaya yetecek kadar aküleri mevcut. Bundan dolayı herhangi bir ölüm yaşanmamıştır. Hastanemizde 1 gün önce hayatını kaybeden hastalar mevcut. Ancak bu ölümlerin elektrik kesintisiyle bir alakası yoktur. Dün gece 23.00'te, bugün ise 03.00 ve 09.10'da ölüm olayları var. Ancak bu ölümler de elektrikle alakalı bir durum değil."

Tiftikçi, elektrik arızasının saat 05.10'da başladığını, 06.30 gibi sisteme elektrik verildiğini belirterek, yoğun bakımda ve ameliyathanelerde elektrikle ilgili sorun olmadığını aktardı.

Trafo arızasının devam ettiğini aktaran Tiftikçi, şunları söyledi:

"Onunla ilgili görüşmelerimizi yaptık. Bugün itibariyle trafo ekibi Ankara'dan geldi. Ayrıca bölgemizdeki dağıtıcı firma ekipleri de arızayı gidermek için çalışıyor. Bugün öğlen sonu itibariyle besleyici sistem devreye girecek ve elektrik vermediğimiz yer kalmayacak. Trafomuz da değişecek. Hastanemiz 1 saat elektriksiz kaldı. Şu anda poliklinik servisleri hasta kabul edebiliyor. Tedbir olarak elektif ameliyatları biraz erteledik. Ancak ek binamızda 3 ameliyat masamız var. Aynı anda 3 acil hastamız gelse ameliyata alabiliriz, bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Şu anda elektrik verilmeyen yerlere elektrik verebiliriz ancak yangın çıkar diye vermiyoruz."

Tiftikçi, elektrik kesintisi nedeniyle hastanede oluşan su arızasının da giderildiğini kaydetti.

- Valilik açıklaması

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da hastanede faz sorunundan kaynaklandığı düşünülen bir trafoda ve buna bağlı olarak jeneratör sisteminde arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, hastaların problem yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanan teknik arıza ile ilgili inceleme başlatıldığı, ihmali görülenler hakkında soruşturma başlatılacağı aktarıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:55
  1. elektrik kesintisi
  2. İl Sağlık Müdürü Uğur Tiftikçi
  3. Kırıkkale
  4. Yüksek İhtisas Hastanesi

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