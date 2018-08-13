TOKİ Kırıkkale Keskin konut başvuruları | TOKİ Kırıkkale Keskin fiyatları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) dar gelirli ve orta gelirli ailelerin ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye genelinde birbirinden muhteşem projelere ev sahipliği yapan TOKİ Kırıkkale Keskin 2. Etap 126 konut projesi 13 Ağustos -31 Ağustos 2018 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ Kırıkkale Keskin 2. Etap 126 konut başvuruları. TOKİ Kırıkkale Keskin konut fiyatları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Kırıkkale Keskin 2. Etap Konut Toplu Konut Uygulaması kapsamında toplam 6 adet konutun; kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır. Kırıkkale Keskin 2. Etap 126 Konut Belediye Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecektir. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 03 Temmuz – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında ilgili bankanın yetkili tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir.

TOKİ Kırıkkale Keskin 2. Etap konutları kura sonuçları

KONUT ALICISININ;

a) T.C. vatandaşı olması,

b) B1 tipi (2+1) konutlar için Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500.-TL olması gerekmektedir.) Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.) Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi birİ çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraa edeceklerdir.

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