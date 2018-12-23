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Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki göçük

Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle 18 Aralık'ta trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

23 Aralık 2018 Pazar 13:39
Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki göçük

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kanalizasyon hattındaki çökme nedeniyle trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bağdat Köprüsü mevkisinde kanalizasyon hattının çökmesi sonucu oluşan göçüğün ardından ulaşıma kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolunda başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kırıkkale Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda kanalizasyon hattındaki arıza giderilerek, kara yolu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu Bağdat Köprüsü mevkisinde 18 Aralık'ta kanalizasyon hattı çökmüş, kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana gelmişti. Çökmenin ardından Kırıkkale-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatılarak, trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanmaya başlamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 13:39
  1. çökme
  2. Kırıkkale
  3. Kırıkkale-Kayseri karayolu
  4. Trafiğe açıldı

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