Kırıkkale-Kayseri kara yolunda göçük

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de kanalizasyon hattında meydana gelen çökme nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük oluşurken, araç trafiği alternatif yollara yönlendirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun Bağdat Köprüsü mevkisinde kanalizasyon hattı çöktü. Kara yolunda 5 metre derinliğinde 3 metre çapında göçük meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri trafiği durdurdu. Kırıkkale Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de duruma müdahale etti.

Hattaki çökmenin 5 metre derinde olması üzerine ekipler kazı çalışması yaparken, başka göçükler oluşma ihtimaline karşı yol trafiğe kapatıldı. Trafik her iki yönde de alternatif yollardan sağlanıyor.

Olay yerine gelerek çalışmaları inceleyen, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki iş makinesiyle aralıksız çalıştıklarını belirtti.

Vedat Genç, şunları kaydetti:

"Kanalizasyon hattında bir göçük oluşmuş. Çalışmalarımız devam ediyor, göçüğe ulaşmak üzereyiz. Arızanın nereden olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu hat 30 yıllık. Alttaki arızayı bulmadan bu çökmenin neden olduğuna ilişkin bir şey söylemek güç. Ekiplerimiz sabaha kadar göçüğe neden olan arızayı bulmak ve tamirini yapmak için çalışacak. Kayseri'ye gidiş ve Kayseri'den Ankara'ya gidiş karayolunu alternatif yollara verdik."