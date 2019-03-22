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"Kırıkkale-Çorum-Samsun demir yolu projeleri tamamlanmak üzere"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan:- "Maksadımız, ülkemizin gelişmesi, büyümesi, insanımızın ekonomik ve sosyal refah seviyesinin yükseltilmesidir. Bunlar da belediyecilik hizmetleriyle, planlı, modern, çağdaş şehircilik planlarını uygulatmakla olur"- "Kırıkkale-Çorum-Samsun demir yolunun projeleri tamamlanmak üzere. Projeleri tamamlandığında yatırım programına alıp, inşallah bunun inşaatına başlayacağız"

22 Mart 2019 Cuma 23:29
"Kırıkkale-Çorum-Samsun demir yolu projeleri tamamlanmak üzere"

ÇORUM (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Maksadımız, ülkemizin gelişmesi, büyümesi, insanımızın ekonomik ve sosyal refah seviyesinin yükseltilmesidir. Bunlar da belediyecilik hizmetleriyle, planlı, modern, çağdaş şehircilik planlarını uygulatmakla olur." dedi.

Turhan, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçime 8 gün kaldığını anımsatarak, yerel seçimlerin önemine değindi.

AK Parti'nin 17 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin desteğiyle iktidarda bulunduğunu anlatan Turhan, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yol arkadaşlığımız, davamız budur. Maksadımız, ülkemizin gelişmesi, büyümesi, insanımızın ekonomik ve sosyal refah seviyesinin yükseltilmesidir. Bunlar da belediyecilik hizmetleriyle, planlı, modern, çağdaş şehircilik planlarını uygulatmakla olur." diye konuştu.

"Bizim amacımız rant belediyeciliği değil, insanların rahat, huzurlu, sağlıklı bir ortamda yaşayabilecek belediye hizmetlerini yapmaktır." diyen Turhan, bu nedenlerden dolayı yerel yönetimlere ısrarla talip olduklarını, gönül belediyeciliğiyle vatandaşlara hizmet edeceklerini vurguladı.

Turhan, AK Parti hükümetlerinin hizmetlerini anımsatarak, "Bizim 17 yıldır iktidarda olmamızın yorgunluğunu insanlara hissettirmememiz lazım. 17 yıldır bu ülkede yerel yönetimler ve yalnız başına iktidar olma konusunda milletimiz bize inandı ve güvendiyse bunun bir nedeni var. Biz hala milletimizin karşısına çıkarken alnımız ak, başımız dik yaptığımız hizmetleri anlatabiliyorsak bunun içindir. 17 yıldır bu millet bize hizmet etme yetkisini, iktidarı veriyor. Bizim için iktidar sahibi olmak saltanat yaşamak, devletin imkanlarını kullanmak değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hem içeride hem de dışarıda terörle büyük mücadele verdiğini ve terörü büyük ölçüde önlediklerini vurgulayan Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl yaptık bunu? Kendi işimizi kendimiz hallettik. Terörle mücadelede kullandığımız silahları kendimiz yaptık. Ülke savunmasında bugün artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ihtiyacı olan savunma ve güvenlik malzemelerinin yüzde 70'ini kendi üretebilir haldedir. Gerek sınır içinde gerekse sınır ötesi harekatlarda kendi silah ve ekipmanlarımızı kullanıyoruz. Bunu yapmasaydık sınır ötesinden ülkemizi tehdit eden terör olaylarına karşı bu harekatları başarılı bir şekilde yapma imkanımız, fırsatımız olmazdı. Bunu kim yaptı? Biz bunun önünü açtık. Kendi havanlarımız, toplarımızı, tüfeklerimizi, İHA'larımızı ve SİHA'larımızı Rabbime çok şükür kendimiz üretiyoruz."

- "Projeler tamamlanmak üzere"

Bakanlık olarak Çorum'da yapılacak çalışmalara da değinen Turhan, Türkiye genelinde büyüyen ekonominin yükünü taşıyabilmesi için demir yollarına çok önem verdiklerini ve geliştirdiklerini ifade etti.

Demir yolunun ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalıştıklarını belirten Turhan, "Kırıkkale-Çorum-Samsun demir yolunun projeleri tamamlanmak üzere. Projeleri tamamlandığında yatırım programına alıp, inşallah bunun inşaatına başlayacağız. Çorum'u, İstanbul'a bağlayan Osmancık'taki D100 karayolundaki çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak." dedi.

Turhan, Çorum'un havaalanı talebiyle ilgili, "İl başkanımız bana 'Çorum için bir havaalanı talebi olduğunu' söyledi. Eğer Çorum'a bir havaalanı yapılacaksa bunu kim yapar? AK Parti yapar, onlar konuşur AK Parti yapar. Havaalanı için fizibilite ve etüt çalışmalarını başlatıyoruz." diye konuştu.

Bakan Turhan'a konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı tarafından uçak maketi ile Çorum leblebisi takdim edildi.

Toplantıya AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 23:29
  1. Çorum
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Hemhet Cahit Turhan

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