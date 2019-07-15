Kırıkkale Belediyesi yolcu minibüslerine Türk bayrağı astı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırıkkale Belediyesi yolcu taşıtlarına Türk bayrağı astı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırıkkale Belediyesi yolcu taşıtlarına Türk bayrağı astı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminin 3’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın talimatıyla şehir içi yolcu minibüslerine zabıtalar tarafından Türk bayrakları asıldı.

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