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Kırıkkale Belediyesi kimsesizlerin yüzünü bu bayramda da güldürdü

Kırıkkale Belediyesi, engelli ve bakıma muhtaç olan vatandaşların evlerinde he bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ev ve kişisel temizlik yaparak kimsesizlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:18
Kırıkkale Belediyesi kimsesizlerin yüzünü bu bayramda da güldürdü

Kırıkkale Belediyesi, engelli ve bakıma muhtaç olan vatandaşların evlerinde he bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da ev ve kişisel temizlik yaparak kimsesizlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.


Kırıkkale Belediyesi Sosyal Konsey ekipleri, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da engelli ve bakıma muhtaç olan vatandaşların evini temizlemeye devam ediyor. Bakıma muhtaç olan vatandaşlar önceden tespit edilip daha sonra ekipler tarafından evlerinin temizliği ve kişisel bakımları yapılıyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise ev ziyaretleri yaparak kimsesiz vatandaşların istek ve taleplerini dinliyor.


Yaşlı ve bakıma muhtaç olan ailelere her daim evlerinde hizmet edeceklerini belirten Başkan Saygılı, "Yaşlı ve bakıma muhtaç ailelere bayram öncesi belediyemiz ekipleri evlerini temizledi. Belediye olarak kentimizde yaşayan yaşlı, bakıma muhtaç ailelerimize destek veriyoruz. Öz veriyle çalışma yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Belediye ekiplerine teşekkür eden 80 yaşındaki Hatun Çağlar, “Bu evde yalnız yaşıyorum. Bana sahip çıktıkları için belediyeye teşekkür ediyorum. Başkanımız sağ olsun benim gibi hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara sahip çıkıyor. Bizlere yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Memnuniyetini dile getiren 79 yaşındaki Menduha Demirel ise "Evlatlarım gibi hizmet ediliyor bize" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:18
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