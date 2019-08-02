Kırıkhan’da dilenci operasyonu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yapılan operasyonda çok sayıda dilenci hakkında işlem yapıldı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yapılan operasyonda çok sayıda dilenci hakkında işlem yapıldı.

Zabıta ekipleri ana cadde, cami, hastane ve iş merkezi önlerinde duygu sömürü yaparak dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde sivil araçlarla farklı bölgelerde yapılan uygulamada çok sayıda dilenci, Kırıkhan Zabıta Müdürlüğü’ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alındı.

Zabıta Müdürü Ahmet Mazlum, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramının manevi havasını, insanların yardımlaşma duygusunu kötüye kullanma amacı güden ve bu işi davranış haline getiren kişilere fırsat verilmeyeceğini, uygulamanın yoğunlaştırılarak önümüzdeki günlerde de süreceğini bildirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.