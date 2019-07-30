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Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den açığa alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı A.

30 Temmuz 2019 Salı 13:47
Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den açığa alındı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı A.D., İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.


Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Yüzbaşı A.D.’nin Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından silah ve askeri kimliğine el konulduğu öğrenildi.


Yüzbaşı A.D., 1 yıldan beri Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı görevi yapıyordu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:47
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