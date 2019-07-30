Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den açığa alındı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı A.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı A.D., İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Yüzbaşı A.D.’nin Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından silah ve askeri kimliğine el konulduğu öğrenildi.

Yüzbaşı A.D., 1 yıldan beri Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı görevi yapıyordu.

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