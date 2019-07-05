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Kırıkhan ciğeri Şanlıurfa ciğerine rakip

Gastronomi kenti Hatay’ın son yıllarda büyük ilgi gören lezzetlerinden olan Kırıkhan ciğer kebabı, kentin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:07
Kırıkhan ciğeri Şanlıurfa ciğerine rakip

Gastronomi kenti Hatay’ın son yıllarda büyük ilgi gören lezzetlerinden olan Kırıkhan ciğer kebabı, kentin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alıyor. Kırıkhan ilçesinde günde 300 ile 400 kilogram arasında Kırıkhan kuzu ciğer kebabı tüketiliyor.


Kırıkhan ilçesinde son yıllarda ciğer kebabı sektöründe artış yaşandığını ifade eden Kırıkhan Kasaplar Odası Başkanı Ali Çaydan, sunum ve pişirim olarak Kırıkhan ciğerinin Şanlıurfa ciğerine göre daha güzel olduğunu söyledi. Çaydan, “Kırıkhan’da ciğer sektörü çok gelişti. Geçmiş yıllarda ilçemizde ciğer festivali de yaptık. Ve ben iddia ediyorum şuan Kırıkhan ilçemizde çok güzel ciğer kebabı yapılıyor. Sunum olsun, pişirim olsun, lezzeti olsun, damak tadı olsun buradan da herkese tavsiye ediyorum. İnsanların Kırıkhan’a bir defa da olsa gelip ciğer kebabı yemelerini öneriyorum” dedi.


Ciğerin yanında verilen mezelerin de ciğere ayrı bir estetik kattığına değinen Çaydan, “İlçemizde günde yaklaşık ortalama 300 ila 400 kilogram arasında kuzu ciğeri satılıyor. Şanlıurfa ciğeri ile Kırıkhan ciğeri arasında sunum farkı var. Şanlıurfa’da ciğeri pişirip şişleriyle birlikte masaya koyarlar, zerzevatını sen kendin yaparsın ama burada daha güzel sunum yapıyoruz. Ciğerin yanında biz biber, domates ve soğan pişiririz. Salata yaparız, biber ezmesi yaparız. Sunum olarak masayı daha güzel donatırız. Fark budur, aslında ciğerde bir fark yoktur, ciğerin tadı her yerde aynıdır. Kırıkhan’daki ciğer kebapçısı arkadaşlarımız ciğerin yanında mezeleri daha iyi sunum yapıyorlar” dedi.


İlçenin meşhur ciğer kebabı ustalarından olan ve 40 yıldır ciğer kebapçılığını sürdüren Cuma Sürer, “Ciğer kebabı bizim baba mesleğimizdir. Her sabah 30 veya 35 kilogram kuzu ciğeri alıyoruz. Güzel bir şekilde temizliyoruz, daha sonra ufak ufak doğruyoruz, satmaya başlıyoruz. İl ve ilçe dışından gelen müşterilerimize sunuyoruz” dedi.


Şanlıurfa ciğeriyle farklarının ciğerlerin günlük ve şoklanmayan ciğerler olduğunu söyleyen Cuma Sürer, ciğerin yanında verilen mezelerin de Şanlıurfa ciğer kebabında bulunmadığını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:07
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