Kırgızlardan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin’e Teşekkür

Kırgızistan’ın Talas Valisi tarafından Kastamonu Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin’e teşekkür belgesi verildi.

Önceki hafta Kastamonu’yu ziyaret eden Kırgızistan heyeti içinde bulunan Talas Valisi, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin’e imzaladığı kardeşlik protokolü nedeniyle teşekkür belgesi hazırlayarak Kırgızistan’a davet etti. Gündem yoğunluğu ve seçimler nedeniyle Kırgızistan’ın Talas Vilayetine gidemeyen Başkan Şahin’in teşekkür belgesi, takdim edilmek üzere Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’a verildi. Rektör Aydın’da düzenlenen törenle belgeyi Başkan Şahin’e taktim etti.

Törende konuşan Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, “Ata yurdundan böyle bir hediye almış olmak güzel bir duygu. Bu çok önce olabilseydi çok daha güzel olurdu, sağ olsun rektör hocam üniversitenin katkılarıyla bu ilişkiyi sağladı. Geçtiğimiz günlerde sizlerinde bildiği gibi gerek Talas Belediye Başkanı gerek Tokmok Belediye Başkanı, rektörümüz ve hocalarımızla birlikte Tosya’da ağırlama imkanı bulmuştuk. Görüşmeler yaptık, karşılıklı gidip geleceğimize Tokmok’ta Talas vilayetinde birlikte ortak çalışmalar yapacağımıza söz verdik. Süreç çok hızlı gelişti seçimden sonra bizde bir heyetle üniversitemizin öncülüğünde Talas Vilayetini ve kardeş şehir Tokmok’u ziyaret edip birlikte ne yapabiliriz, karşılıklı ekonomik işbirliğini nasıl geliştirebiliriz, kültürel ilişkileri nasıl geliştirebiliriz onun mücadelesi içinde olacağız” diye konuştu.