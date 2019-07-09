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Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte yer almayacağım”

Kırgızistan’ın eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, İçişleri Bakanlığı tarafından tanık sıfatıyla çağrıldığı ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan sorguya "Bu sirkte yer almayacağım" diyerek gitmeyi reddetti.

09 Temmuz 2019 Salı 17:43
Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte yer almayacağım”

Kırgızistan’ın eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, İçişleri Bakanlığı tarafından tanık sıfatıyla çağrıldığı ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan sorguya "Bu sirkte yer almayacağım" diyerek gitmeyi reddetti. Eski devlet başkanının hangi suçla ilgili ifade vermeye çağrıldığı henüz açıklanmadı.


Kırgızistan’ın eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı tarafından tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrılmıştı. Atambayev, bugün saat 10.00’da başlanması planlan sorguya gitmedi. Hakkında henüz hiçbir suçlamada bulunulmayan Atambayev’in evine gönderilen çağrı belgelerine dokunmayı reddettiği ve gelen polislere “Neden İçişleri Bakanlığına gitmeliymişim? Bu kağıtlara bile dokunmayacağım. Bu sirkte yer almayacağım. Hükümet, önce kanuna uygun hareket etmeyi öğrenmeli” dedi. Almazbek Atambayev, Kırgızistan basınına dün verdiği demeçte tanık olarak çağrıldığı sorguya gitmeyeceğini söylemişti.


Kırgızistan Parlamentosu’nda eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev’in dokunulmazlığını kaldırmak için 12 Haziran’da özel bir komisyon kurulmuştu. Komisyon tarafından hazırlanan raporda, 6 farklı suça karıştığı iddia edilen eski devlet başkanı bu iddiaların 5’inden suçlu bulundu. Yöneltilen suçlamalar arasında mafya lideri Aziz Batukayev’in hukuka aykırı bir şekilde serbest bırakılması, eksik gelir beyanı, yasa dışı arazi satın alımı, Bişkek Santrali’nin modernizasyon çalışmaları sırasında yolsuzluk ve santrale kömür alım ihalesinde Çinli TBEA şirketinin çıkarları adına lobi faaliyeti yürütülmesi yer alıyor. Komisyon üyelerinin çalışmaları sonucunda eski devlet başkanı hakkında 6 suçlamayla ilgili yargılama kararı verilmesi üzerine, 27 Haziran’da yapılan oylama ile Atambayev’in dokunulmazlığı kaldırıldı.


Eski devlet başkanının avukatı Sergey Slesarev, müvekkilinin hala dokunulmazlığının olduğunu öne sürdü. Slesarev yaptığı açıklamada, Kırgızistan Parlamentosu’nun eski devlet başkanının dokunulmazlık hakkından mahrum edilmesine ilişkin kararnamesinin ve Atambayev’in sorguya çağrılmasının yasa dışı olduğunu iddia etti.


Kırgızistan yasalarına göre, polis ifadeye çağrılan kişilerin sorguya iştirak etmemesi durumunda şahısları zor kullanarak getirme yetkisine sahip. Bugün yapılması planlanan sorguya iştirak etmeyen Atambayev’in, bu hafta içinde polis zoruyla Kırgızistan İçişleri Bakanlığının ilgili birimine götürülerek tanık sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor. İfadenin ardından, hangi suç nedeniyle sorguya çağrıldığının açıklanması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:43
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