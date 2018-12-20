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Kırgızistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımının 20. yılı

Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov:- "Kırgızistan, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği sayesinde Çin, Rusya ve Kazakistan pazarları arasında bir ticaret merkezine dönüştü" - Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo: - "Denizle bağlantısı olmayan bir ülke olarak, uluslararası ticarete katılım açısından birçok engelle karşı karşıyasınız. Bu engellerin üstesinden gelmenize ve dünyadaki diğer 163 üye ülkeyle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için çalışıyoruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 13:27
Kırgızistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımının 20. yılı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov, Kırgızistan'ın, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği sayesinde Çin, Rusya ve Kazakistan pazarları arasında bir ticaret merkezine dönüştüğünü söyledi.

Pankratov, Kırgızistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımının 20. yılı dolayısıyla başkent Bişkek'te düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılan Kırgızistan üzerinden geçmeye başlayan devasa mal akışının komşu ülkelerden toptan alıcıları çektiğini, bunun da ticaret hizmetlerinde önemli artışa yol açtığını söyledi.

Kırgızistan'ın, Dünya Ticaret Örgütü'ne üyeliği sayesinde Çin, Rusya ve Kazakistan pazarları arasında bir ticaret merkezine dönüştüğünü ifade eden Pankratov, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılımın Kırgızistan'ın dış ticaret coğrafyasının genişlemesini sağladığını kaydetti.

Pankratov, "Dünya Ticaret Örgütü üyeliği; Kırgızistan'ın özellikle tekstil sektörü, ticaret, telekomünikasyon, iletişim hizmetleri ve ihracata yönelik alanlarının gelişmesine katkı sağladı." dedi.


- "Dünya Ticaret Örgütü'ne önemli bir ses eklediniz"


Konferansta, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo'nun video mesajı da yayımlandı.

Azevedo, Kırgızistan'ın, Orta Asya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında küresel ticaret sistemine entegrasyon yolunda önemli adım atan öncü bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya Ticaret Örgütü'ne önemli bir ses eklediniz ve Dünya Ticaret Örgütü'nü Orta Asya’nın kalbine, daha yakına getirdiniz. Kırgızistan, Dünya Ticaret Örgütü'ne katılım konusunda en hızlı müzakere yapan ülkedir. Denizle bağlantısı olmayan bir ülke olarak, uluslararası ticarete katılım açısından birçok engelle karşı karşıyasınız. Bu engellerin üstesinden gelmenize ve dünyadaki diğer 163 üye ülkeyle bağlantı kurmanıza yardımcı olmak için çalışıyoruz."

18 Ocak 1996'da Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmak için başvuran Kırgızistan, gözlemci statüsü verildikten sonra 20 Aralık 1998'de örgüte tam üye olmuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:27
  1. Dünya Ticaret Örgütü
  2. Kırgızistan

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