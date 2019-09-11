0553 313 94 23

Kırgızistan'ın doğusunda gizemli kervansaray: Taş Rabat

Orta Asya'nın en eski tarihi-mimari eserlerinden biri olan kervansaray Taş Rabat, sağlam yapısı ve gizemli tarihiyle dikkat çekiyor

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
Kırgızistan'ın doğusunda gizemli kervansaray: Taş Rabat

BİŞKEK (AA) - Orta Asya'nın en eski tarihi-mimari eserlerinden biri olan Taş Rabat kervansarayı, sağlamlığı ve gizemli tarihiyle ilgi çekiyor.

Taş Rabat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten 520 kilometre uzaklıktaki Narın Bölgesi'ne bağlı At-Başı ilçesi sınırları içinde ve komşu Çin sınırına 80 kilometre mesafede bulunuyor.

Tanrı Dağı'nda "göğe uzanan" sivri taş kayaların hakim olduğu Kara Koyun Vadisi'nin derinliklerinde ve deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte yer alan Taş Rabat, günümüzde eşsiz mimarisiyle hala ihtişamını koruyor.

Kırgızistan'da tek kapalı kervansarayı unvanına sahip Taş Rabat, tarihi İpek Yolu'nun Orta Asya'dan çıkış güzergahında bulunuyor. Eserin kimler tarafından ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmiyor.

Yerel kaynaklarda, budist tapınağı, Hristiyanlara ait bir manastır ve Karahanlılar dönemine ait kervansaray olarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Bölgedeki konargöçer halklar tarafından “mucize” ve “doğaüstü” bir yapı olarak görülen Taş Rabat'ın, Çin ile ticaret yapan kervanlar tarafından kullanıldığı sanılıyor.

Kervansarayın, aynı zamanda, kar ve fırtına gibi çetin hava koşullarında sığınak olarak hizmet verdiği düşünülüyor.

- Kervansaray müze olarak kullanılıyor

Taş Rabat Kervansarayı, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Dörtgen yapıya sahip kervansaray, sağ ve solunda iki kule, bir kubbesi, bir ana giriş kapısı, çatısındaki ana kubbe etrafında dar havalandırma pencereleri, içinde uzun koridoru, merkezi salonu ve 31 adet farklı büyüklükte penceresiz odaları bulunuyor.

Arka bölümü dağ içine inşa edilen kervansarayın güneşten tam olarak faydalanması için de giriş kapısı güneşin doğduğu doğu yönüne bakıyor.

Kervansarayın iç ve dış mimarisi, Orta Asya'da 740-1212 tarihlerinde hakimiyet kuran ve 932 yılında İslam dinini kabul eden ilk Türk devleti olan Karahanlılar dönemine işaret ediyor.

- "Kervansaray keşfedilmeyi bekliyor"

Müze görevlisi Tursun Çıdabayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi-mimari yapının kimin tarafından ve ne zaman yapıldığının bilinmediğini belirterek, "Kervansaray keşfedilmeyi bekliyor." dedi.

Kervansaray hakkında kesin bilgilere sahip olmadıklarını dile getiren Çıdabayeva, "Taş Rabat 1984 yılında restore edilirken madeni para bulunmuş. Bu madeni paraların 9-10 yüzyılda kullanıldığı düşünülmüş. Biz de, Taş Rabat'ın söz konusu yüzyılda inşa edildiğini ziyaretçilere anlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çıdabayeva, son yıllarda mimarisiyle dikkat çeken Kervansaray'ı görmek için Türkiye, Güney Kore ve Batı ülkelerinden çok sayıda ziyaretçi geldiğini ifade etti.

Yapının önünde müstakil evinde yaşayan Çıdabayeva, hem müzeye bakıyor hem de bölgeye gelen ziyaretçilere, at safari, çadır ve yemek hizmeti veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:03
  1. At-Başı İlçesi
  2. Kara Koyun vadisi
  3. Karahanlılar
  4. kervansaray
  5. Kırgızistan
  6. Narın Bölgesi
  7. sağlam yapı
  8. Taş Rabat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
    1. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı..
    2. Mersin Belediye Başkanı Seçer'in..
    3. Eyüp Sultan Camisi’nde Kur’an-ı Kerim..
    4. Emniyet Müdürü Çevik’ten Rektör..
    5. Bu ot yılda sadece bir ay yetişiyor
    6. INERS’19 sona erdi
    7. Belediyeden sokak hayvanları için..
    8. Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya..
    9. Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala..
    10. İş kazalarında kan şekeri etkisi de..
    11. Aydın’da incir üreticisi şokta
    12. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    13. Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle..
    14. Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim
    15. Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı..
    16. Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını..
    17. Ege'nin mavi sularından olimpiyatlara..
    18. Listeye bir çizik daha! Kırmızı..
    19. Konya’da apartmanda baca yangını..
    20. Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı:..
    21. Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil
    22. Akçaova yolu bakımdan geçirildi
    23. Bitlis’te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5..
    24. Tıbbi çaylar ve kokular atölyesi..
    25. Burak Çevik'e Londra'dan "Yeni..
    26. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri..
    27. Köylü pazarı ilçe ekonomisine büyük..
    28. Mahkum kalp krizinden öldü
    29. Kosova’yı seçim heyecanı sardı
    30. Okul müdürünün odasından çıkanlar şoke..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!