Kırgızistanın Bağımsızlık Yıldönümü Yerli Düşünce Dernerğinde kutlandı

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu Türk milletinin mücadelesi hakkında konuştu:

“Yüz yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında Seyit Onbaşılar, Kınalı Aliler, Yörük Aliler, Gördesli Makbuleler, Kastamonulu Şerife Bacılar, Erzurumlu Kara Fatmalar, Maraşlı Sütçü İmamlar, Antepli Şahin Beylerin yaptıklarını, bugün de onların torunları olan bizler, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek millet olarak Malazgirt, Çanakkale, Sakarya ve 15 Temmuz ruhunda milletçe yapmaya kararlı ve hazırız.”

Programa derneğin onursal başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyesi Yalçın Topçu’nun yanı sıra Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Türksoy Temsilcisi Elçin Gafarlı, Kırgızistan büyükelçiliği temsilcileri, STK temsilcileri, Yerli Düşünce Derneği mensupları ve davetliler katıldı. Program öncesi davetlilere Kırgızistan adetleri gereği Kırgızistan’ın yerel lezzeti “boorsok” ve tuz ikram edildi.

“YÜZ YIL ÖNCE ATATÜRK’ÜN, BUGÜN ERDOĞAN’IN ETRAFINDA…”

Gazetecilerin soruları üzerine gündemi değerlendiren Topçu, eskiden günümüze Türk milletinin mücadelesini özetleyerek “bugün her türlü tezgâh ve kumpasları ile üzerimize gelenlerin dedelerine, yüz yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında Seyit Onbaşılar, Kınalı Aliler, Yörük Aliler, Gördesli Makbuleler, Kastamonulu Şerife Bacılar, Erzurumlu Kara Fatmalar, Maraşlı Sütçü İmamlar, Antepli Şahin Beylerin yaptıklarını, bugün de onların torunları olan bizler, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek millet olarak Malazgirt, Çanakkale, Sakarya ve 15 Temmuz ruhunda milletçe yapmaya kararlı ve hazırız” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE YENİDEN ULU BİR ÇINAR OLMA YOLUNA GİRMİŞTİR”

“Türkiye her alanda güçlü bir ülke olarak varlığını sürdürecek çok net hedeflere sahip bir ülkedir. Türkiye yeniden ulu bir çınar olma yoluna girmiştir. Ne dolar, ne FETÖ, ne PKK, ne DEAŞ, ne de bu kumpasların arkasındakilerin tehditleri, Türkiye’yi hedefinden döndüremez.”

“KIRGIZ HALKI TARİHİ KAMU KÜLTÜRÜNE SAHİP ENDER HALKLARDAN BİRİSİDİR”

“Manas Atamızın, KurmanjanDatka Anamızın Evlat’ları, ata topraklardaki kardeşlerimiz, kadim Kırgız halkı, Göktürk kitabelerinde de ismi geçen en köklü Türk halklarından birisidir.Dünya edebiyatının muhteşem kalemi, Türk Dünyasını iftiharı, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un kardeşleri Kırgız halkı, dünya medeniyetine her hususta büyük katkılarda bulunmuş ve dünya siyasi tarihinin her bir evresinde isminden söz ettirmiş, tarihi geçmişi ve tarihi bir kamu kültürü olan ender halklardan birisidir.”

“KIRGIZİSTAN’I TANIYAN İLK ÜLKE TÜRKİYE OLMUŞTUR”

“Kırgızistan ve Türkiye devletleri ile halklarının ilişkilerinin kardeşlik hukuku çerçevesinde her geçen gün artarak devam ettiğini görmekteyiz. 1991 yılında kardeş Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye bu adımıyla iki ülke arasındaki kardeşlik hukuku ile ilgili sorumluluğunu da yerine getirmiştir.”

“TÜRKİYE BAŞLATTIĞI KALKINMA ATAĞINI, TÜRK DÜNYASI İLE OLAN İLİŞKİLERİNE DE TAŞIMIŞTIR”

“Türkiye ile Kırgızistan arasında 30 Eylül 1995 tarihinde İzmir’de imzalanan anlaşma ile kurulan Manas Üniversitesi, iki kardeş ülke ve halkları arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilere sağladığı katkı yanında, bölgenin de eğitimsel, kültürel, siyasi ve sosyal hayatına ciddi katkılar sunmaktadır.Manas Üniversitesi Kırgız biliminin gelişimine katkıda bulunmasının yanında, kadim Kırgız dilinin de yaygın bir eğitim dili olması için ciddi ve çok başarılı sonuçların alındığı çalışmalar yapmış, yapmaya da devam ediyor.Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye, her alanda başlattığı kalkınma atağını, Türk dünyası ile olan ilişkilerine de taşımıştır. İkili ilişkilerimizin daha da gelişmesi için TİKA başta olmak üzere, Kızılay, TRT ve Manas Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlara da ayrı bir önem vermiş ve tarihi bir görev yüklemiştir.

“BİZ BİR ATANIN ÇOCUKLARIYIZ”

“Kırgızistan Meclis Başkanı DastanbekCumabekov’un ve Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbrahim Yunusov’un sözlerine atıfr atıfta bulunan Yalçın Topçu;”Cumabekov’un şu sözü hep kulaklarımdadır: ‘biz bir atanın çocuklarıyız. Çünkü bizim bağlı olduğumuz dinimiz, geleneklerimiz ve yüreğimiz birdir. Hayatımız ve yaşamımız farklı olsa da şah damarımız ve atalarımız birdir. Tarih bunu tasdik etmiştir.’ Aynı zamanda kardeşim İbrahim Yunusov’un ifadesiyle “Pazarımız da birdir, mezarımız da birdir.’ Bu duygular içinde Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyesi ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı olarak, Manas Üniversitesi ve Yerli Düşünce Derneği mensupları adına, bağımsız Kırgızistan’ın 27. yıldönümünü kutluyor, Kırgızistan’ın ve Kırgız kardeşlerimizin ilelebet hür ve refah içinde payidar kalmasını Cenabıhak’tan diliyoruz” ifadelerini kullandı.