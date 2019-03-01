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Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı okulların denetlenmesi talebi

Kırgızistan'da FETÖ bağlantılı okullarda, öğrencilere tuvalet temizlettirildiği ve büyük öğrencilerin küçükleri dövdüğü iddia edildi- Kırgızistan Partisi Milletvekili Talant Mamıtov:- "Sapat Eğitim Kurumuna bağlı okulların denetlenmesini talep ediyorum"

01 Mart 2019 Cuma 19:02
Kırgızistan'daki FETÖ bağlantılı okulların denetlenmesi talebi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Partisi Milletvekili Talant Mamıtov, FETÖ bağlantılı kişilerce kurulan Sapat Eğitim Kurumuna bağlı okulların denetlenmesi konusunu meclis gündemine taşıdı.

Kırgızistan parlamentosunda koalisyon hükümetini oluşturan dört partiden biri olan Kırgızistan Partisi Milletvekili Mamıtov, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Sapat Eğitim Kurumuna bağlı okullardaki öğrencilere ilişkin iddiaların araştırılmasını talep etti.

Mamıtov, sosyal medyada çıkan haberleri okuduğunu belirterek, "Sebat Eğitim Kurumu çok sayıda ülkede 'aşırıcı' olduğu için yasaklanmıştı. Fakat bizde ise Sebat Eğitim Kurumu, Sapat Eğitim Kurumu olarak değiştirildi. Burada yasalara aykırı olayların yaşandığı ifade ediliyor. Bu okullara çocuklarını gönderen veliler para ödüyor. Bu okullara kaliteli eğitim için gönderiyorlar. Ama bu okullarda yaşananlar bunun tersini göstermektedir." dedi.

Okullarda yaşanan olaylara da değinen Mamıtov, öğrencilerin sosyal medyada "Okul tuvaletlerini eldivensiz temizledik. Bize zorla kaz yürüyüşü yaptırıldı. Uzun süre tek ayakta durmaya zorlandık. Büyük öğrencilerin küçüklere dayak atmasına izin verildi" şeklindeki paylaşımlarını aktardı.

Mamıtov, "Bu okulların, kimin olursa olsun ulusal yasalarımıza uygun hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu okullar cezaevi değil, burası eğitim kurumudur." diyerek okul yönetimine tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'a seslenen Mamıtov, Sapat Eğitim Kurumunda yaşanan olayların araştırılmasını talep edeceğini ve meclisin de bilgilendirilmesini bekleyeceğini ifade etti.

Kırgızistan'da 1992'de kurulan Sebat Eğitim Kurumunun ismi, 15 Temmuz'daki hain FETÖ darbe girişiminin ardından "Sapat" olarak değiştirilmişti.

Tüzüğü de değiştirilen okullarda okuyan öğrenciler, Twitter'dan "#metoosebat" etiketiyle okullardaki kötü muameleye ilişkin 100'den fazla paylaşımda bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:02
  1. Kırgızistan
  2. Sapat okulları
  3. Sebat

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