Kırgızistan'da Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu

BİŞKEK (AA) - Altay topluluklarında önemli bir yere sahip olan hayvancılığın sosyo-kültürel yansımalarının ele alınacağı "8. Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu" Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesindeki 8. Altay Toplulukları Sempozyumu'na, Türk Tarih Kurumu, TÜRKSOY, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı hem destek hem de katılım sağladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Konutları'ndaki Enesay Kongre Merkezi'nde açılış programıyla başlayan sempozyuma, Türkiye, Rusya, ABD, Japonya, Çin, Güney Kore, Moğolistan, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dan 200'ün üzerinde bilim adamı, ilgili devlet kurumların, vakıfların yetkilileri ve diplomatlar katıldı.

Sempozyumun açılışında Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un mesajını okuyan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Dosalı Esanaliyev, "Bu sempozyum, ata babalarımızın tarihi, yaşamı, kültürü, gelenekleri ile tecrübeleri gelecek nesillere aktarılmasında önemi çok büyüktür. Altay topluluklarının geçmişini yeni teknolojileri kullanarak derinlemesine araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sempozyuma katılan çok değerli bilim adamlarını tebrik ve teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altay topluluklarının geçmişten günümüze hayvancılıkla ilgili bilgi ve uygulamalarının kayda geçirilmesi bakımından önem taşıyan sempozyum, "Hayvan ve hayvancılık kültürü" başlığı ile oturumların yapılacağı ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Rusya'nın Altay bölgesinden çıkarak Orta Asya dahil Orta Avrupa'ya kadar yayılan halklar ve ülkeler arasında başta tarih, dil, din, inanç olmak üzere pek çok noktada ortak ve benzer uygarlık değerlerinin olduğu topluluklar, Altay Toplulukları adıyla biliniyor.