Kırgızistan'da "Türk Filmleri Haftası" başladı

İSTANBUL (AA) - Yerli Düşünce Derneği tarafından, Kırgız Manas Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Türk Filmleri Haftası" başladı.

Bişkek Büyükelçiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan "Türk Filmleri Haftası"nın koordinatörü ve yönetmen Öner Kılıç, program kapsamında Türkiye'de ilgiyle izlenen ve uluslararası ödüle sahip 5 filmi Kırgız sinemaseverlerin beğenisine sunacaklarını, ayrıca 5 gün boyunca Kırgızlara ebru sanatını da tanıtacaklarını söyledi.

Kılıç, "Türk Filmleri Haftası"nı daha önce Avrupa'nın ve Asya'nın birçok ülkesinde gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Amacımız sadece Türk filmlerini burada seyrettirmek değil, Türkiye ve Kırgızistanlı sinemacıları bir araya getirip ortak filmler üretebilmektir. Kırgız yapımcı ve yönetmenlerle iletişim halindeyiz." dedi.





- "(Bizler) ebrunun olmazsa olmaz renkleriyiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Kırgızistan'ın Oş şehrinin "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak seçilmesi dolayısıyla Kırgızistanlı vatandaşları kutlayarak, "Oş sadece Kırgızistan'ımızın değil, hem Türk dünyasının hem de İslam dünyasının ve dolayısıyla Avrasya'nın kadim bir medeniyet beşiğidir. Bu vesileyle Türk dünyasının UNESCO'su olan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) yöneticilerini de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ebru sanatının da tanıtılmasından çok memnun olduğunu dile getiren Topçu, şöyle devam etti:

"Ebru, Türk soylu milletleri en iyi şekilde ifade eden bir sanattır. Bütün renkler kendini korumakla birlikte birbirine mecz olmuştur. Ebru bir kere yapılır, bir daha bozulmaz. Tıpkı Tanrı Dağlarında yaratıcının bizi yarattığı gibi, Kazak, Kırgız, Özbek, Azerbaycan, Anadolu, Tatar, Uygur diye dünyaya dağıttığı gibi ama biz birbirimizden bin yıl ayrı kalsak da o ebrunun asıl, olmazsa olmaz renkleriyiz. Türkiye Cumhuriyeti, ata topraklarındaki kardeş ülkelerle siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri daha üst seviyelere çıkartmak için ciddi gayret gösteriyor. Yerli Düşünce Derneği'nin yapmış olduğu bu türden faaliyetler de her türlü ilişkimizin büyümesine vesile olacak."





- "Manas Destanı'yla ilgili projeler üzerine çalışıyoruz"

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat da Kırgızlar ve Türkler arasındaki ortak kültüre dair çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Özellikle Manas Destanı'yla ilgili projeler üzerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Programın açılışına konuk olan "Çakallarla Dans" filminin senaristi Ali Tanrıverdi de daha önce Makedonya'da düzenlenen "Türk Filmleri Haftası"na katıldıklarını söyleyerek, etkinliğin sinema dünyasında yeni iş birliklerine kapı açacağı yorumunda bulundu.

Etkinlik bünyesinde gösterilecek olan tek animasyon türündeki "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" filminin yönetmen ve yapımcısı İsmail Fidan da Rafadan Tayfa'nın ikinci halkasının Göbeklitepe'de çekileceğini belirterek, "Türk dünyası arasında gerçekleştirilecek ortak fon alanlarında özellikle animasyonda, üniversitelerimizle iş birliği yaparak inşallah burada, Azerbaycan'da ve diğer Türk ülkelerinde nitelikli iş gücü oluşturmak adına önemli bir akademinin adımlarını atmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Hande Katipoğlu ise Kırgızistan'a ilk kez geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başka bir ülkeye değil de sanki kendi memleketimde güzel bir yere gelmişim gibi hissediyorum. İki ülke arasında ortak projeler neden olmasın. Kırgızistan'la da böyle güzel işler yapalım. Çünkü hepimiz aynı ataların evlatlarıyız. Dolayısıyla bunu seve seve, kendi memleketimden bir teklif gelmişcesine aynı şekilde yüreğimi açarak sevgiyle kabul ederim. Bu benim için bir mutluluk olur. Benim ne kadar katkım olabileceğine inancım çok önemli."

Toplantıya ayrıca MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da katıldı.

Programda, 26 Nisan'a kadar "Bizim İçin Şampiyon", "Çakallarla Dans 5", "Organize İşler Sazan Sarmalı", "Börü" ve "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" adlı animasyon film Manas Kino Merkezinde ücretsiz olarak gösterilecek.

