Kırgızistan'da Türk film haftasının açılış galasına yoğun ilgi

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Filmleri Haftasının galasına sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yerli Düşünce Derneği tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) katkılarıyla düzenlenen etkinliğin Manas Sinema Salonu'ndaki açılışına, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Nurcigit Kadırbekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kırgızistan Sinematografi Bölümü Başkanı Muhtalı Bektenaliyev, Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu katıldı.

Topçu, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında, "Ortak medeniyet coğrafyasında hür ve müstakil devletler birbirleriyle ticaret, turizm ve siyaset yaparak mutlaka bir gün gelecek bir olacağız. Bu birliktelikten sadece Aşkabat, Taşkent, Bakü, Bişkek ve Ankara kazanmayacak. Bu birliktelikten Pekin, Londra ve Washington da kazanacak. Dili, canı, dini bir olan milletlerin birlikte ticaret ve siyaset yapması bu dünyaya barışı, güvenliği ve refahı getirecektir." diye konuştu.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kadırbekov da Türk film kahramanlarını Türklerden daha iyi tanıdıklarını belirterek, "Türk filmlerindeki 'Kemal, Sultan Suleyman ve Kemran'dan' Kırgız kızlarımızı kıskanıyoruz. Kırgız erkek oyuncularını da Türkiye'de tanıtmalıyız. Türk kızların yüreğini kazanacak erkek oyuncularımız bizde de çoktur." ifadesiyle salonun gülmesine neden oldu.

Kadırbekov, "Dilimiz, dinimiz, kökümüz ve tarihimiz bir. İki ülke kardeş ülkedir. Bunu biz kendimiz seçmedik. Yaradanımız tarafından seçilmiş bir kardeşliktir. Buna sonsuz şükürler olsun. Türkiye diye bir kardeş devletimiz olduğu için bir gurur duyuyoruz. Türkler üzülse biz de üzülüyoruz. Türkler sevinse biz de seviniyoruz." diye konuştu.

Fırat da Kırgızistan'ın Oş şehrinin "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak seçilmesi dolayısıyla Kırgızistanlı vatandaşları kutlayarak, "Türk dünyası başkenti ilan edilen Oş kentinde düzenlenen etkinlikler için birkaç gün Oş'taydık. Oş şehri çok güzel bir açılış yaptı. Hakikaten Türk dünyası için gurur duyulacak bir seremoni idi. Böylece kentte kültür yılı başladı. Bugün de Türk fimleri haftasını düzenliyoruz. Birbirinden değerli konuklarımız var aramızda. Ana yurdumuzdan ata yurdumuza hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamını ileterek, ata yurdu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bugün 40 yıllık özlemin sonucunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren MHP Ordu Milletvekili Enginyurt, şunları kaydetti:

"Buradaki sayın bakanımız bu akşam bana plaket vermesi gerekiyor. Çünkü iki günden bu tarafa Bişkek bütün dünya tarafından duyuldu. Çünkü dün akşam Tanrı Dağı'nda bozkurt gibi uludum. Bunu bütün televizyonlar haber yaptı. Benim zaten çocukluğumdan bu tarafa iki hayalim vardı. Biri Tanrı Dağı'nda bozkurt gibi ulumaktı. Dün onu gerçekleştirdim. Türkiye'de birileri çok rahatsız olmuş. Özellikle bizi sevmeyenler çok rahatsız olmuşlar. Bozkurtla iti karıştıranlar çok rahatsız olmuşlar. Ben bozkurt olmaktan gurur duyuyorum. Hepinize saygı duyuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Türk Fimleri Haftası Genel Koordinatörü Ömer Kılıç da Türk filmlerini kardeş ülkelerde göstererek birbirlerini tanımaya başladıklarını, ortak filmler ve senaryolar yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kılıç, Türk Filmleri Haftası'nda 26 Nisan'a kadar "Bizim İçin Şampiyon", "Çakallarla Dans 5", "Organize İşler Sazan Sarmalı", "Börü" ile "Rafadan Tayfa: Dehliz Macerası" adlı filmlerin ücretsiz olarak gösterileceği bilgisini paylaştı.

Programda, sinema ve tiyatro oyuncusu Hande Katipoğlu'na, senarist Ali Tanrıverdi'ye ve yapımcı İsmail Fidan'a günün anısına plaket takdim edildi.



Açılışa ayrıca, Ebru ve Minyatür Sanatçısı Suna Koçal, Türk dili konuşan ülkelerin diplomatları, Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri, Türkiye mezunları, akademisyenler, Kırgız yönetmenler ve çok sayıda davetli de katıldı.