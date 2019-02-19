Kırgızistan'da su sorununa TİKA desteği

BİŞKEK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyindeki Oş bölgesine bağlı Nookat ilçesinde yer alan Karataş ve Mirmahmudov adlı köylerin arazilerini sulayan toplam 3 kilometre 200 metrelik uzunluğundaki su kanalının 652 metrelik kısmının yenilendiği bildirildi.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Oş bölgesine bağlı Nookat ilçesinde Karataş ve Mirmahmudov köylerine ait arazilere su götüren kanalın bir kısmının yenileme çalışmalarının sona ermesi nedeniyle tören düzenlendiği belirtildi.

Törene, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Oş Bölge Valisi Uzarbek Jılkıbayev, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, yerel yöneticiler ve köylüler katıldı.

Törende konuşan Vali Jılkıbayev'in, TİKA'nın gerçekleştirdiği projeden memnuniyet duyduklarını ve tüm desteklerinden ötürü Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdiği kaydedildi.

Büyükelçi Fırat ise TİKA’nın gerçekleştirdiği bu proje ile Türkiye’nin bölgedeki barış ve kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

Karataş ve Mirmahmudov köylerine ait arazilere su götüren kanalın yenilenmesi ile birlikte söz konusu iki köy halkının su ihtiyacının karşılandığı, iki köy halkın arasında yaşanabilecek tartışmaların ve arazi ve bahçelere yönelik su baskınlarının önlendiği vurgulandı.